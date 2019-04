Agence de Presse de l'Amérique Latine Venezuela: nouveau plan terroriste mis en échec. Trump affaibli et furieux (I)

Par Stella Calloni*



Buenos Aires, 5 avril (Prensa Latina) Juan Guaidó, l'insolite président "en charge" du Venezuela, a reconnu devant des secteurs de l'opposition que les attaques contre le réseau électrique du pays étaient "nécessaires" si l'on voulait renverser le "régime" du président Maduro, comme si de telles attaques ne constituaient pas des crimes de lèse-humanité.

Guaidó est un personnage sans substance, créé par le gouvernement de Donald Trump, et qui essaie de "gouverner" de manière à la fois grossière et illégale.



Diosdado Cabello, le président de l'Assemblée Nationale Constituante du Venezuela, a donc affirmé que Guaidó avait reconnu être lié aux attentats et il ajouté qu'il existe d'autres plans pour le mois d'avril afin de donner, en quelque sorte, "le coup final" sous l'égide des États-Unis. Il en a profité pour avertir que le pays était préparé pour faire face à ces menaces; et à d'autres, le cas échéant.



En effet, certaines fuites révèlent que, le 28 mars dernier, Guaidó s'est réuni avec une partie de l'opposition dans la localité de "El Paraiso" et que le but de cette rencontre était de communiquer aux assistants la "feuille de route" du coup d'État permanent par lequel les opposants veulent s'imposer sur le peuple vénézuélien , "à l'usure" et sans aucune considération pour les conséquences désastreuses qu'une telle tactique pourrait entraîner.



Selon Guaidó, cette nouvelle opération de déstabilisation - après l'échec du 23 février de l' "invasion" préparée à partir de Cúcuta, en Colombie- commencerait par une nouvelle série d'actions et de sabotages menés de manière "plus efficace" grâce à l'arrivée sur le terrain de spécialistes; ces actions permettraient de mieux infiltrer certains secteurs de la population et, à partir de là, de lancer de nouvelles opérations de déstabilisation.



Les "spécialistes" dont il est question pourraient organiser des "cellules de liberté" dans tout le pays et ces dernières "pourraient être activée lorsque Guaidó en donnera l'ordre, le 6 avril, date à laquelle devraient commencer des manifestations locales à grande échelle", comme on peut le lire dans un communiqué de Withney Webb publié par la revue "Mint Press News" et traduit dans "Resumen Lationamericano".



Webb fait le lien entre cette "opération" et un document de l'Usaid des États-Unis qui mentionne la création de Groupes d'Expédition et d'Intervention Rapide (RED), qui se "déploieraient en groupes de deux personnes et assigneraient des tâches à des partenaires non-traditionnels de l'Usaid", ces derniers ayant pour mission d'exécuter dans des conditions extrêmes une combinaison d'opérations offensives-défensives et de fixation de points stables permettant de progresser". Ces spécialistes ne seraient autres que les « Forces Spéciales des États-Unis (SF) et de la CIA ».



C'est avec de tels projets que Guaidó a tenté d'encourager ses sympathisants après l'échec des attaques contre l'importante Centrale Electrique d'El Guri.



Guaidó a promis à ses sympathisants que la prise de pouvoir pourrait avoir lieu dans un avenir très proche -le 21 avril, par exemple-, ajoutant que l'acte d'accusation contre Maduro était prêt et qu'il serait jugé pour génocide car il était responsable des milliers de personnes mortes de faim ou par manque de soins dans les hôpitaux, comme il était responsable du manque d'eau, de nourriture, de médicaments, des problèmes gravissimes de santé et de sécurité, sans oublier de la "négligence" dont le Gouvernement avait preuve dans le maintien du réseau électrique et, donc, des coupures qui s'en étaient suivies.



À toutes ces accusations, viennent s'ajouter les fausses informations que l'on a fait circuler sur de graves violations aux droits de l'Homme commises par Maduro. Mais personne n'a jamais pu les prouver alors que le propre Guaidó propose des solutions dont le peuple se méfie énormément car il sait bien de quoi il en retourne lorsqu'on lui parle de "coups d'États démocratiques", surtout quand ces solutions viennent de la bouche d'un homme qui est la créature de la CIA et qui, de plus, demande l'invasion du Venezuela par les États-Unis.



Cette tentative de coup d'État contre le Gouvernement légitime du Venezuela est soutenue par les moyens de communication de masse du pouvoir hégémonique qui est en train de livrer une bataille rangée aussi criminelle qu'un acte de sabotage par sa désinformation, ses mensonges, ses manipulations. Depuis Washington, le Pentagone tire les ficelles de cette campagne médiatique qui affute ses nouveaux arguments contre de supposées "dictatures de narcotrafiquants" en pointant maintenant le doigt contre les gouvernements de Maduro et d'Evo Morales, en Bolivie.



Ce dernier pays fait l'objet d'attaques quotidiennes de la part des mêmes groupes de pouvoir; le lobby cubano-américain par exemple, qui a ses propres représentants au sein du Congrès des États-Unis et traîne derrière lui toute une histoire de terrorisme contre Cuba et contre l'Amérique Latine. Le Gouvernement de Trump leur a donné le pouvoir de mener la politique de la région. On en voit les désastreux résultats.



Marco Rubio et Ileana Ros-Lehtinen en sont deux parfaits exemples. Le premier milite activement et publiquement contre le Venezuela. La seconde, à la Chambres des Représentants, a porté des accusations ignominieuses contre Morales.



Ils n'ont rien à envier à Guaidó qui, profitant des dernières campagnes électorales, a déjà accusé Maduro de mettre le Venezuela aux mains des russes, des Chinois et des cubains, des actes pour lesquels il demande que ce dernier soit jugé "pour trahison envers la patrie" et appelle le peuple vénézuélien à occuper la rue et à en finir avec ce gouvernement.



Il est incroyable qu'un homme qui s'est autoproclamé président d'un pays comme s'il était dans un roman surréaliste sud-américain, obéissant ainsi aux ordres de l'empire nord-américain et s'efforçant de faire envahir son pays par une puissance étrangère, puisse parler de "trahison envers la patrie". Voir Partie II: http://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=882072:venezuela-nouveau-plan-terroriste-mis-en-echec-trump-affaibli-et-furieux-ii&opcion=pl-ver-noticia&catid=29&Itemid=101

peo/arb/sc



* Eminente intellectuelle et journaliste argentine. Collaboratrice de Prensa Latina. Search...

EN CONTINU



Rafael Correa qualifie de criminelle la remise d´Assange aux autorités britanniques de la part de l´Équateur

Paralysie possible du Congrès de Colombie pour défendre la Juridiction Spéciale pour la Paix

Les Etats-Unis continuent à se déchaîner contre le Venezuela au Conseil de Sécurité

C'est la population elle-même qui réfute les mensonges sur la nouvelle Constitution

Une leader sociale assassinée en Colombie